Artvin’in Şavşat ilçesindeki Bazgiret Şelalesi, karların erimesiyle birlikte coşarak ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Artvin’in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde yer alan Bazgiret Şelalesi, en coşkulu dönemini yaşıyor. Karçal Dağları’nda karların erimeye başlamasıyla birlikte coşkuyla akan şelale, görenleri hayran bırakıyor. Bozulmamış doğası, ahşap mimarisi ve köklü kültürüyle dikkat çeken Maden Köyü, ziyaretçilerine şehir gürültüsünden ve stresinden uzak bir ortam sunuyor. Bin 800 rakımlı Maden Köyü, aynı zamanda muhteşem bir şelaleye de ev sahipliği yapıyor. Ahşap evleri ve doğal yaşamı görmek için köye gelen yerli ve yabancı turistler, Bazgiret Şelalesi’ni görünce hayran kalıyor. Şelaleye ulaşmak isteyen ziyaretçiler, yeşillikler arasındaki dar patika yollardan geçerek yaklaşık 40 dakikalık bir doğa yürüyüşünün ardından, sarp kayalıkların arasından dökülen suyun eşsiz manzarasıyla buluşuyor. 2 bin rakımda, kayaların arasından üç kademede dereye dökülen şelale ve yol üzerindeki göl, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Maden Köyü’nü ziyarete gelen Nafize Çakmak, "Artvin, uzun süredir arkadaşlarımızla planlamaya çalıştığımız bir geziydi. Sonunda ayarladık ve buradayız. Artvin’i doğasıyla, insanlarıyla çok beğendik. Gözünüz yeşile doyamıyor. Doğası, mimarisiyle mükemmel bir yer. Gezdiğiniz her yer hafızanıza kazınıyor, unutamıyorsunuz. Özellikle Maden Köyü’ne değinmeden geçmek istemiyorum. Mükemmel bir doğası var. Mimari yapısı doğayla uyumlu. İnsanları çok samimi ve içten. Unutamayacağımız bir gezi oldu" ifadelerini kullandı.