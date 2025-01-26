Kars’ın doğal güzelliklerinden biri olan Arpaçay Menderesleri, kış aylarında adeta bir tabloyu andıran manzaralar sunuyor. Karla kaplanan vadiler ve beyaz örtüyle çevrelenen kıvrımlı menderesler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Arpaçay’dan doğup, yılan gibi kıvrılarak Aras Nehri ile buluşan menderesler, uzun yolculuktan sonra Hazar Denizi’ne dökülüyor.

Mendereslerin yılan gibi kıvrımları, beyaz karla birleşerek eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen menderesler havadan görüntülendi.