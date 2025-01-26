İzmir Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), “Güneş Herkes İçin Parlar” adlı çocuk oyununu ara tatildeki öğrenciler için ücretsiz olarak sahneleyerek büyük beğeni topladı. Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde sahnelenen oyun, hem çocuklardan hem de ailelerinden tam not aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki oyunla ilgili olarak; “Çocuklarımızın hem eğlenip hem de hayata dair anlamlı mesajlar alabilecekleri bir etkinlikte buluşmalarını sağlamak bizim için büyük bir mutluluk. Sanat, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için cesaret ve ilham kaynağıdır. Bu etkinlikler bizim kültür-sanat alanındaki sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örnekleri. Bornovalı ailelerimizin ve çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, doğru bir iş yaptığımızın göstergesi” ifadelerini kullandı.

OYUN ARKADAŞLIĞIN VE CESARETİN GÜCÜNÜ ANLATIYOR

Ozan Gökmen’in yönetmenliğinde sahnelenen “Güneş Herkes İçin Parlar”, Karga ve Ayı adlı iki karakterin dostluk hikayesini duygusal ve eğlenceli bir dille ele alıyor. Farklılıkların güzelliği, birlikte yaşamanın önemi ve özgürlüğün değeri gibi mesajlar içeren oyun, minik izleyicilere cesaretin bulaşıcı olduğunu anlatıyor.