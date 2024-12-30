Arpaçay Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından ilçe genelinde kar temizleme çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekipleri, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak amacıyla ana arterler, sokaklar ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama işlemleri gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Zeki Elma, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “Ekiplerimiz 7/24 görev başında. Halkımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlaması ve olumsuz hava şartlarından en az düzeyde etkilenmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle okul yolları, hastane çevresi ve yoğun kullanılan bölgelerde öncelikli olarak kar temizliği yapıyoruz” dedi.

Vatandaşlar, belediyenin kış çalışmalarından duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Öte yandan belediye ekipleri greyderlerle temizlenen kar, kamyonlarla ilçe dışına çıkarılıyor. Karla mücadele çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.