Gençler ve büyükleri bir araya getiren Manevi Evlat Projesi, Arnavutköy’de hayata geçirildi. Gönüllü öğrenciler, büyüklerle vakit geçirerek onların yalnızlıklarını paylaşacak, tecrübelerinden faydalanacak.

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Manevi Evlat Projesi, Arnavutköy Davet Salonu’nda düzenlenen programla tanıtıldı. Programa Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve projeye gönüllü olarak katılan öğrenciler katıldı. Toplumsal dayanışmayı artırmayı ve kuşaklar arası bağı güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında gençler, büyükleriyle düzenli olarak bir araya gelerek onların yalnızlıklarını paylaşacak, tecrübelerinden faydalanacak. Arnavutköy Belediyesi’nin sosyal sorumluluk alanındaki öncü projelerinden biri olarak değerlendirilen Manevi Evlat Projesi, gençlerin sosyal duyarlılıklarını artırırken, yaşlı bireylerin de hayatlarına anlam katmayı amaçlıyor. Programa katılan öğrenciler, projede yer alarak büyüklerine destek olmanın kendileri için büyük bir sorumluluk ve mutluluk kaynağı olacağını ifade etti. Büyüklerin yalnız hissetmemesi ve gençlerin de geçmişin birikiminden ilham alması için önemli bir köprü kuran bu proje, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sunacak.

"Manevi Evlat Projesi’ni hayata geçiriyoruz"

Başkan Mustafa Candaroğlu, projenin önemine vurgu yaparak, "Değerli büyüklerimiz sadece geçmişin hatıralarını değil, aynı zamanda tecrübeleri ve kıymetli kazanımlarıyla bizlere rehberdir. Bazı büyüklerimizin yalnızlık çektiğini görüyoruz ve işte tam da burada bizler toplum olarak dayanışmayı güçlendirmek ve kuşak farkını avantaja çevirmek adına Manevi Evlat Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu proje ile gönüllü gençlerimiz büyüklerimizle vakit geçirecek, onların hayatına anlam katacak, dertlerini dinleyip mutluluklarına ortak olacak. Gençlerimizin enerjisiyle büyüklerimizin birikimi birleşerek toplumumuza örnek olacak sonuçlar doğuracaktır. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) de ‘Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir.’ buyurarak bizlere büyüklerimize duyduğumuz saygının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmaktadır" dedi.

"Bu projede yer almak benim için büyük bir mutluluk"

Proje kapsamında gönüllü olarak yer alan öğrenciler de duygu ve düşüncelerini paylaşarak projenin kendileri için taşıdığı anlamı vurguladı. Programa katılan bir öğrenci, "Bu projede yer almak benim için büyük bir mutluluk. Büyüklerimizin hayat tecrübelerinden faydalanmak, onlarla sohbet etmek ve yalnız hissetmemeleri için onlara destek olmak çok değerli. Onların yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük kazanç" diyerek projenin kendisine kattığı anlamı ifade etti.