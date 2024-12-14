Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen doğa tutkunlarının buluştuğu Off-Road Şenliği başladı. Adrenalin dolu anların yaşandığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Arnavutköy Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Off-Road Şenliği bu sene Hacımaşlı Mahallesi’ne kurulan parkur alanında yapıldı. Dün akşam saatlerinde alana gelerek kamp kuran sporseverler, sabahın ilk saatlerinden itibaren alanda oluşturulan 2 parkuru deneyimle imkanı buldu. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu alana kendi Off-Road aracıyla katıldı. Yapılan açılış konuşmalarının ardından kurulan parkurları belediye başkanı Candaroğlu, ilk olarak kendisi deneyimledi. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, etkinliğin Pazar akşamına kadar devam edeceği öğrenildi. Türkiye’nin birçok noktasından sporcular şenliğe gelirken, yarışma anları ise havadan görüntülendi.

“Tüm maceraseverleri bu alanımıza davet ediyorum”

Parkur ile ilgili deneyimlerini aktaran Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Şenliğimize hoş geldiniz. Doğa sporuyla ilgilenen dostlarımızla birlikte organize ettiğimiz bir şenlik bu. Arnavutköy bu konuda çok şanslı coğrafi yapısı içerisinde harika alanlar var. Burayı güzel bir parkura çevirdik ve bu anlamda gönül vermiş arkadaşlarımızın etkinliklerini yapacakları bir alan oldu. Oluşturduğumuz 2 parkur var, ben de deneyimlemiş oldum. Hem bu spora gönül vermiş hemşehrilerimizle bir araya gelmek hem de bu noktada deneyim yaşamak çok güzel oldu. Dün akşam itibariyle oluşturduğumuz kamp alanımız yarın akşam sonlanacak. Burada konserler ve çeşitli etkinlikler de oluyor. Ben tüm maceraseverleri bu alanımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz bu işin sevdalılarıyız”

Organizasyona il dışından katılan Murat Gerze, “Burayı düzenleyen bu güzel havada bizi buraya getiren Arnavutköy Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Biz bu işin sevdalılarıyız, bugün çok keyifli bir gün olacak. Parka bugün zevkli bir parkur, izleyenlere zevkli dakikalar yaşatacağız. Biraz zor gibi görünüyor ama bizim için basit. Buraya kamp ve doğaseverler de ailecek gelip eğlenebilirler. Hava da çok güzel” şeklinde konuştu.