Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yer alan ve milattan önce 2 binli yıllara kadar uzanan tarihiyle dikkat çeken Arga Höyüğü’nde çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacak.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerden önemli ölçüde etkilenen Akçadağ’da, bölgenin yeniden inşası için başlatılan kapsamlı çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, tarihi öneme sahip Arga Höyüğü’nün çevresinde de düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Höyükte incelemelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Akçadağ’ı daha modern ve yaşanabilir bir hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Arga Höyüğü, hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahip. Buradaki çevre düzenlemeleri ile hem bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hem de halkımıza daha yaşanabilir bir alan sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Ulutaş çevre düzenlemesi çalışmalarının, bölgenin tarihî dokusuna zarar vermeden gerçekleştirileceğini kaydetti.