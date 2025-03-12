Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı’nı aileleriyle birlikte ziyaret eden çocuklar, palyaço gösterileri, Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve yüz boyama gibi etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. Aileler, çocuklarını güvenle eğlendirirken, aynı zamanda Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ramazan Sokağı, her gün 14.00 ile 24.00 saatleri arasında büyük ilgi görüyor. Ziyaretçilere özel olarak düzenlenen konserler, söyleşiler ve çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerle Ramazan ayının manevi atmosferi yaşatılıyor.

Çocuklar için eğlenceli anlar

Ramazan Sokağı, özellikle çocuklar için unutulmaz anlar sunuyor. Dün akşam düzenlenen palyaço gösterisi, Hacivat-Karagöz gölge oyunu gibi geleneksel etkinliklerle çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi. Ayrıca, yüz boyama gibi aktivitelerle de çocuklar hem eğleniyor hem de renkli hatıralar biriktiriyor. Aileler, çocuklarını bu özel alanda güvenle eğlendirirken, aynı zamanda ramazanın ruhunu birlikte yaşamanın keyfini çıkarıyor.

Ramazan Sokağı’nda, Şanlıurfa’nın yöresel lezzetlerinin yanı sıra el yapımı hediyeliklerin satıldığı stantlar da büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler, yerel üreticilerin ürünlerini satın alarak hem şehrin kültürüne destek veriyor hem de ramazan alışverişini yapma imkanı buluyor. Şanlıurfa’nın geleneksel tatları ve el sanatları, ziyaretçilere şehrin kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Şanlıurfa Fuar Merkezinde kurulan Ramazan Sokağı, 29 Mart Cumartesi gününe kadar açık olacak.