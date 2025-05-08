Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Çevre ve Ahlak Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen Arapça Şiir Okuma Yarışması’nda birinci olan Havvanur Çalışkan’a 5 bin TL ödül verildi.

Yarışma, İstiklal Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin Arapça dil becerilerini ve sanatsal yetkinliklerini sergileme imkanı buldukları etkinlik katılımcılardan büyük beğeni toplarken, yarışmanın yürütücülüğünü İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Seyhan Özsoy üstlendi. Arapça’nın estetik zenginliğini ve şiirin evrensel dilini bir araya getiren etkinlik, İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Halil İbrahim Polat’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Menekşe konuşmasında, Arapça’nın önemi ve dil öğrenimindeki yerine değindi. Arapça’nın yalnızca bir iletişim aracı değil aynı zamanda dini ve kültürel kaynaklarımızın dili olması açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ömer Menekşe, "Arapça, dünya genelinde en çok konuşulan beşinci dil konumundadır. Dolayısıyla bu etkinlikler öğrencilerimizin dilsel gelişimini desteklemenin yanı sıra onları kültürel anlamda da zenginleştiriyor" şeklinde konuştu.

Yarışmada öğrencilerden; Şehadet Alemdar, Esra Deniz Apti, Kevser Şen, Havvanur Çalışkan, Elif Sude Mülayim, Selim Bek, Rümeysanur Eren, Betül Kaya, Hamza Balcı, Ahmet Furkan Dizay Ve Gülbahar Bayhan, performanslarını sergilerken, değerlendirme sürecinde İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi ve Cedidiye Camii Müezzin Kayyımı Mehmet Kılıç, katılımcılara özel bir kaside sundu.

Birbirinden etkileyici şiir performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan yarışmacılar; Gazze’den Kudüs’e, Sultan Abdülhamid Han’dan İmam Şafiî’ye uzanan temalarda seslendirdikleri şiirlerle salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Jüri heyetinde Prof. Dr. Ömer Menekşe, Doç. Dr. Selami Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Seyhan Özsoy, Öğr. Gör. Sümeyye Mutlu ve Öğr. Gör. Tharaa Shamia yer alırken, değerlendirme sürecinde ses kullanımı, vurgu, jest ve mimik, sahne hakimiyeti, telaffuz gibi çeşitli kriterlerin yanı sıra izleyici oylaması da yüzde 10 oranında etkili oldu.

Değerlendirmeler sonucunda Havvanur Çalışkan 5 bin TL’lik birincilik, Kevser Şen 3 bin TL’lik ikincilik, Rümeysanur Eren ise 2 bin TL’lik üçüncülük ödülünü kazandı.

Edebiyat, dil ve sanatın bütünleştiği bu anlamlı etkinlik, öğrencilerimizin Arapça şiir yoluyla kültürel mirasla buluşmasına vesile olurken, İlahiyat Fakültesi’nin akademik desteği ile Çevre ve Ahlak Topluluğu’nun özverili çalışmalarıyla öğrencilerin özgüveni pekiştirildi.