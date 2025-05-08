Mardin'de Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ilçede yapılacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin devlet ve belediye iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek, “Köylerimize bedava elektrik sağlayacak bu proje tamamen devletin projesidir” dedi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin’in Yeşilli ilçesinde planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle ilgili bilgi kirliliğine yanıt veren Belediye Başkanı Hayrettin Demir, muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Projenin tamamen devlet ve Yeşilli Belediyesi iş birliğiyle yürütüldüğünü vurgulayan Demir, “Köylerimize bedava elektrik sağlamak için GES projesini hayata geçiriyoruz. Santralin yeri, Zeytinli bölgesi olarak uzman ekiplerin etütleriyle belirlendi. Bu proje fabrika ya da çöp merkezi değil, köylünün yararına enerji üreten bir tesistir” dedi.

“NE ŞİRKET NE TAŞERON VAR”

Demir, projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı ortaklığında yapıldığını, ruhsat ve tüm izinlerin alındığını belirtti. “Yer mera değil, ÇED raporu ve 21 kurumun onayı mevcut. Ne bir şirket ne taşeron ne de şahıs var. Projenin sahibi devlet ve Yeşilli Belediyesi’dir” diyen Demir, köylülerin bahçe sulama gibi ihtiyaçları için enerjiden faydalanacağını, elektrik kesintilerinin önleneceğini ifade etti.

“FİTNEYE İZİN VERMEM”

Sosyal medyadaki hakaret ve iftiralara rağmen uzlaşmacı bir tavır sergileyen Demir, “Kimse aramıza fitne sokmasın. Zeytinli köyü bizim kardeşimizdir. 30-40 dönüm için kardeşlerimi karşıma almam. Tesiste çalışanlar Zeytinli’den olacak. Köylünün rızası olmadan işlem yapılmayacak. Tehditle değil, konuşarak çözüm buluruz” dedi. Projenin maliyetinin İller Bankası ile hızlandırıldığını ve 8,9 milyon TL yerine daha ekonomik şekilde hayata geçirildiğini ekledi.

Demir, 7 yıldır seçim bildirgesinde yer alan projenin köylülerle görüşülerek kararlaştırıldığını vurguladı. “Kimsenin arazisini satmıyor ya da peşkeş çekmiyoruz. 3 bin dönüm arazi hazır, köylüyle birlikte karar veririz. Her sorunuza belgeli cevap vermeye hazırım” diyerek projenin yasal ve şeffaf olduğunu belirtti.