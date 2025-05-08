Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Şehir merkezimizde asfalt sezonumuzu başlattık. Gerek yol yatırımlarımız gerekse kuzey ilçeleri asfalt üretim tesisimizle 2025 yılı içerisinde 2,5 milyar liralık yol yatırımı yapacağız" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım ve altyapı yatırımlarının aralıksız devam ettiği bildirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir genelinde sürdürülen yatırımlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Başkan Görgel, "Geçtiğimiz yıl 11 ilçemizde toplam 1,2 Milyar TL’lik asfalt, yol yapım, bakım ve köprü çalışmalarını kapsayan yatırımları tamamladık. 2025 yılı için de güçlü bir planlama ile yola çıktık. Şehir merkezimizde asfalt sezonunu başlattık. Şu anda Üniversite Hastanemizin bağlantı yolunda ekiplerimiz çalışıyor. Aynı zamanda burada otopark alanını da genişlettik. İnşallah birkaç gün içinde tüm çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"Bölgenin en büyük asfalt üretim tesisini inşa ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin 2025 hedeflerine de değinen Görgel, "2025 yılında şehir genelinde 326 kilometre asfalt, 160 kilometre yol açma ve iyileştirme, 130 bin ton yama, 270 bin metrekare parke, 15 köprü, menfez ve sanat yeri inşa edeceğiz. Kuzey ilçelerimizde de asfalt sezonunu Haziran ayı gibi açacağız. Kuzey ilçelerimizde aynı zamanda bölgenin en büyük asfalt üretim tesisini inşa ediyoruz.Kurulum aşaması devam ediyor. Bir yandan da araç alımlarını hazırlıyoruz. Yaklaşık 650 Milyon TL’lik yatırım. Sezon içerisinde bu tesisimizi de devreye almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Şehir genelinde 2025 yılı içinde toplam 2,5 Milyar TL’lik yol yatırımı planladıklarının altını çizen Görgel, "Gerek şehir merkezinde gerekse kuzey ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu projelerle birlikte ulaşım standartlarımızı daha da yükseltecek, şehrimizin altyapısını daha modern ve dayanıklı hale getireceğiz. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı, uğurlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.