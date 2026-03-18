Kahramanmaraş'ta bayrama sayılı günler tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor.

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu'na ait şubelerde birbirinden farklı Ramazan tatlıları tezgahlardaki yerini aldı. İftar öncesi vatandaşların uğrak noktalarından biri haline gelen tatlıcılarda, yoğunluk her geçen gün artıyor. Geleneksel lezzetlerin ön planda olduğu tezgahlarda baklava çeşitlerinden kadayıfa, şerbetli tatlılardan sütlü alternatiflere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Özellikle taze ve günlük üretimle hazırlanan tatlılar, hem göze hem damağa hitap ediyor.

Tatlı almaya gelen vatandaşlardan Emre Kırmızı, 'Bayram öncesi tatlılarımızı aldık. Burada her tatlı taze çıkıyor. Şerbeti ağır değil çok güzel hoşumuza gidiyor' dedi. Duran Yumuşak ise, 'Evimizde pastalarımızı yaptık. Çikolatalarımızı da aldık. Tatlılarımızı da alacağız aynı zamanda oğluma şehir dışına da tatlı göndereceğim' diye konuştu. Mehmet Ünlügedik de, 'Bayram hazırlığı yapıyoruz. Buradaki tatlılardan almaya geldik. Çok hoşumuza gidiyor' ifadesini kullandı.