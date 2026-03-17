Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü yol yenileme ve bakım çalışmalarına Dulkadiroğlu ilçesinde aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçenin en yoğun kullanılan güzergahlarından Vezir Hoca Bulvarı ve Fetih Bulvarı'nda sıcak asfalt uygulamalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Altyapı imalatları ve yoğun kullanım nedeniyle yıpranan yol yüzeyleri, gerçekleştirilen çalışmalarla baştan sona yenileniyor.

Şehir genelinde ulaşım altyapısını modernize etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü ulaşım imkanı sağlamak amacıyla birçok arterde asfalt yenileme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde Dulkadiroğlu'nda yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Vezir Hoca Bulvarı'nda başlatılan asfalt yenileme çalışmalarıyla, altyapı çalışmaları ve yoğun trafik nedeniyle deforme olan yol yüzeyi sıcak asfaltla kaplanıyor. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği bir diğer nokta olan Fetih Bulvarı'nda ise altyapı çalışmaları sırasında oluşan tahribatlar giderilerek yol standardı yükseltiliyor.

Gerçekleştirilen asfalt uygulamalarıyla birlikte yolların dayanıklılığı artırılırken, sürüş güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor ve araç trafiğinin daha akıcı hale gelmesi sağlanıyor.