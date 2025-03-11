Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 212 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. Bu çerçevede, kent genelinde 3-10 Mart 2025 tarihlerinde 127 uygulama noktasında bin 170 personel görevlendirildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda; 5 yıla kadar aranan 38 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar aranan 5 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 167 şahıs olmak üzere toplam 212 şahsın yakalandığı belirtildi.