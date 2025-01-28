Adıyaman’da araç muayene istasyonu önünde kaza meydana geldi.
ADIYAMAN (İGFA) - Olay Adıyaman’da muayene istasyonu önünde gerçekleşti. Harun K. idaresindeki 34 İZ 1160 plakalı otomobil, hızını alamayarak 02 ABB 903 plakalı tıra çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Harun K. ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Harun K.’yı hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: igf