AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Binasında gerçekleşen ikili görüşmede Bilecik’in konuları ele alınırken, yeniden başkan seçilen İl Başkanı Serkan Yıldırım’ı ve yönetim kurulunu tebrik eden Ali İhsan Yavuz başarı dileklerinde bulundu. Bilecik’teki çalışmalar hakkında bilgiler alan Yavuz’a Yıldırım, ziyaretinden ötürü teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.