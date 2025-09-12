Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ’rüşvet’ soruşturmasının 5’inci dalgasında, gözaltına alınan 21 şüpheliden 14’ü adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ’rüşvet almak, vermek ve ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında iş adamları, belediye personeli, eski yöneticiler ve Muhittin Böcek’in eski gelininin de bulunduğu 21 şüpheliyi geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 21 şüpheliden 14’ü bugün saat 13.30 sıralarında adliyeye sevk edildi. Diğer 7 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.