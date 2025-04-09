Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Antalya Termessos Milli Parkı'nda yasadışı avcılıkla mücadelede 1'i suçüstü 3 şüpheliye 89 bin 189 TL'si idari para cezası olan toplamda 739 bin 189 TL cezai işlem uyguladı.ANKARA (İGFA) - Antalya Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı sınırlarındaki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda silah sesleri üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, bir erkek yaban keçisinin kaçak avlandığını tespit etti. Olay yerinde yapılan takip sonucu bir kişi suçüstü yakalanırken, iki kişi hakkında kimlik tespiti yapıldı.

Şahıslara, 89 bin 189 TL idari para cezası ve 650 bin TL tazminat bedeli uygulanırken, ayrıca 6136 Sayılı Kanun’a muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, yasadışı avcılığa karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.