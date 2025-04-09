Samsun’un 10 yıllık gelişim vizyonu kapsamında, kuzey-güney ve doğu-batı eksenlerinde oluşacak yük koridorlarının başlangıç noktası olması, konteyner taşımacılığında kapasitenin yüzde 50 artırılması ve bölgesel ticaret hacminin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Kuzeyin ‘lojistik ve ticaret merkezi’ olma yolunda ilerleyen Samsun, bu hedef doğrultusunda Türkiye’nin lojistik ve ticaret geleceğinde kritik bir rol üstlenecek. Samsun Valiliği koordinesinde; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Lojistik Merkezi (SLC), Havza Kaymakamlığı, Havza OSB, Kavak OSB, Samsun Bölge Liman Başkanlığı, Samsun Port, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, STB, BTB BTO, Çarşamba Ticaret Odası (ÇTO), Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TÜBİTAK TUSSİDE, Lojistik Derneği ve TCDD Taşımacılık A.Ş. iş birliğiyle yürütülen projeler dikkat çekiyor.

Lojistik ve ticaret merkezi olma yolunda emin adımlar atılan Samsun’da Havza OSB Modlar Arası Park Alanı Projesi, Havza OSB Kuru Limanı Projesi, Samsun Lojistik 4.0 Master Planının Hazırlanması, Samsun Lojistik Merkezi Akıllı Depo Altyapısının Geliştirilmesi, Samsun Lojistik Merkezi Tamir Bakım Onarım Altyapısının Geliştirilmesi, Toybelen Soğuk Zincir Lojistik Destek Noktalarının Geliştirilmesi, Yeni OSB Odağında Samsun Gelemen Lojistik Merkezinin İkiz Dönüşümü, Şehir Batı Yakası / Doğu Yakası Lisanslı Depo Altyapısının Geliştirilmesi Projeleri ile Bafra Hububat Borsası ve Ticaret Kompleksi Projesi’nin hayata geçirilmesi planlanıyor.