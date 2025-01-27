Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı otel inşaatında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tadilat halindeki bir otel inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye saat 16.30 sıralarında 12 katlı otelin ilk katında çıkan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine saat 16.30 sıralarında itfaiyeye bildirilmesi ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak ve içeride mahsur kalan işçileri kurtarmak için seferber oldu.

Yangın sırasında üst katlara kaçan işçiler ise, yoğun dumandan etkilenmemek için balkonlara çıktı.

İşçilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi için vinç yardımı talep edilirken, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, mahsur kalan 4 işçinin ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldığını, ekiplerin bölgede çalımasını sürdürdüğünü kaydetti.