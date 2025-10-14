Hatay’ın Antakya ilçesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ticareti suçları nedeniyle adli makamlarca aranan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan B.T ile yine aynı suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.İ. adlı 2 kişi Antakya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.