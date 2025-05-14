DÜZCE(İHA) – Çilimli İlçe Devlet Hastanesinde anne ve anne adaylarına normal doğumun önemi ve avantajları anlatıldı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca yürütülen normal doğum eylem planı kapsamında; Çilimli İlçe Devlet Hastanesinde anne ve anne adaylarımıza yönelik "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık standı açıldı. Normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarının düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla Gebe Okulu Koordinatör Ebesi Ayşegül Özcan tarafından açılan farkındalık standında; normal doğumun önemi ve avantajları ile bebek açısından faydaları, anne sütü, gebelikte beslenme, yenidoğan bakımı gibi konularda anne ve anne adaylarımıza bilgilendirme yapılıp, broşür dağıtıldı.