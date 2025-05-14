Macer Offroad Arama Kurtarma ve Doğa Sporlar Kulübü üyeleri Tekman geçidinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Erzurum’da bahar ayının gelmesi ile birlikte bir çok vatandaş araçlarına yazlık lastikleri takmaya başladı. Ancak sürpriz karla beraber bazı sürücüler yazlık lastikleriyle yollarda zorlu anlar yaşadı. Birçok noktada mahsur kalan vatandaşların yardımına Macer Offroad Arama Kurtarma ve Doğa Sporlar Kulübü üyeleri yetişti. Araçları bulundukları yerlerden çıkaran kulüp ekipleri, sürücülerin güvenli bir şekilde yollarına devam etmesini sağladı.