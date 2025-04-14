Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi EGO Genel Müdürlüğü, il genelindeki ulaşım araçlarında 2023 yılında unutulan eşyaları açık artırmayla satışa çıkarıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, yolcular tarafından 2023 yılı içerisinde unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan eşyaları halka açık satışa sunacak. Satış, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Şehit Uzman Çavuş'un naaşına 3 yıl sonra mağarada ulaşıldı! Şehit Uzman Çavuş'un naaşına 3 yıl sonra mağarada ulaşıldı!

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre açık artırma 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 11:00’de, Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda (Hacı Bayram Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 4/13 Altındağ) düzenlenecek.

Unutulan eşyalar arasında çeşitli kişisel eşyalar, elektronik cihazlar ve daha birçok farklı ürün yer alıyor.

Kaynak: İGF