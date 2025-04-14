Denizli’de miras kavgasında tüfekle kardeşini ve yengesini vurarak öldürdükten sonra kaçtığı ormanlık alanda yakalan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmadaki ifadesinde "10 yıldır konuşmuyoruz. Onda da silah olduğunu düşündüğüm için ateş etmeye başladım, sonra karısını gördüm, ona da ateş ettim" diyen zanlı, savcılık ve mahkemede ise susma hakkını kullandı.

Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, iki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şerif Ali Acar (55) ile kardeşi Süreyya Acar (50) arasında sokakta başlayan tartışmaya Süreyya Acar’ın eşi Zennur Acar da dahil oldu. Tartışma sırasında öfkelenen ağabey, evine giderek tüfeğini aldı. O sırada Süreyya Acar ve Zennur Acar da 20 KS 492 plakalı araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Tüfeğini alarak tekrar olay yerine gelen Şerif Ali Acar, kardeşi Süreyya Acar ile yengesi Zennur Acar’a tüfekle ateş etti. Acar çifti hayatını kaybederken, ağabey olay yerinden kaçtı. Tüfek seslerini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 çocukları olduğu öğrenilen Süreyya ve Zennur Acar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan ağabey Şerif Ali Acar’ın ormanlık alanda saklandığını belirleyen jandarma ekipleri, geniş çaplı bir araştırma başlattı. Cinayet zanlısının yakalanması için başlatılan çalışmalara, jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri, jandarma asayiş komandoları ve çok sayıda jandarma ekibi katıldı. Havanın kararmasına rağmen aralıksız olarak sürdürülen çalışmalar sonucunda havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve iz takip köpekleriyle yeri tespit edilen zanlı, ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

"Silah vardır diye ateş etmeye başladım"

Jandarmadaki sorgusunda yaşananların çoğunu hatırlamadığını savunan Şerif Ali Acar’ın ifadesinde, "10 yıldır konuşmuyoruz. Dün de dışarıda karşılaştık. Onda da silah olduğunu düşündüğüm için ateş etmeye başladım. Sonra karısını gördüm, ona da ateş ettim. Ondan sonra da kaçtım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Şerif Ali Acar, Acıpayam Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlının yakınları da adliyede hazır bulundu. Savcılıkta ve "kasten adam öldürmek" suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemede susma hakkını kullanan cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Miras kavgasında hayatlarını kaybeden Süreyya Acar ve eşi Zennur Acar’ın cenazelerinin ise yarın Acıpayam ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.