Ankara’da 4 katlı binanın 3’ncü katında bulunan dairede meydana gelen patlamanın etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Mamak ilçesinin Mutlu Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saat 03.00 sıralarında doğal gazdan kaynaklandığı iddia edilen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen 50 yaşındaki L.U., yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

"Doğal gaz borusundan çıkan alevlerin evin içerisinde yayıldığını gördük"

Patlamanın meydana geldiği dairede 50 yaşındaki L.U.’nun tek yaşadığını ifade eden taksici Seyit Ali Resuloğlu, "Gece 3-4 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi sonrasında binadan çıkan duman ve alevleri gördük. Bu patlamayla çok korktuk ve içeridekilerin durumunu öğrenmek için koşarak binanın kapısına geldik. Bütün zillere basarak kapıyı açtırıp üst kata çıktık. Üst katta kapı kilitliydi ve içeride yardım çığlıkları duyuluyordu. Arkadaşlarımla beraber kapıyı kırıp içeri girdik, içeride 50 yaşlarında bir amcamız vardı. Kendisini içeriden sağ salim çıkardık. Sonrasında itfaiye ve ambulans ekipleri gerekli müdahaleleri yaptı. Yangının doğalgaz borusundan çıktığını gördük. İçeride yaşayan abimiz 50 yaşlarında ve tek yaşıyordu. Patlamanın neden çıktığını bilmiyorum ama biz canlı canlı doğalgaz borusundan çıkan alevlerin evin içerisinde yayıldığını gördük" diye konuştu.