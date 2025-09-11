Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur’un merkezinden en ücra köylerine kadar yol çalışmalarını sürdürerek hem üreticilerin hem de vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anamur’un Gercebahşiş Mahallesi’nde 8 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdi. Eskiden dar ve bozuk olan yol, genişletme ve alt yapı düzenlemesiyle modern hale getirildi. Yolun genişliği 3 metreden 6,5 metreye çıkarıldı. Öğrenci ve işçi servisleri ile çiftçilerin yoğun olarak kullandığı yol, vatandaşlardan tam not aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur-Aydıncık-Bozyazı Koordinatörü Erdal Karan, "5 yıllık planlamada söz verdiğimiz şekilde yollarımızı sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. Anamur ve Bozyazı Yol Yapım Şefi Erol Yalçın ise "Sadece merkezde değil, yaylalardaki üretim bölgelerinde de yol çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları da yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi. Gercebahşiş Mahalle Muhtarı Özay Atbacı, "Bu yol önceden çok dardı. Şimdi Allah nasip ederse rahatlayacağız" derken, Çataloluk Muhtarı Sedat Yıldırım ise "Otobanda böyle yol yoktur. Daha önce iki araç yan yana geçemiyordu, şimdi rahat geçiyor" dedi. Çaltıbükü Mahalle Muhtarı Nazım Saydam da "60 yıllık yolumuz Avrupa standartlarına kavuştu" sözleriyle teşekkürlerini iletti.