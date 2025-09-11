Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Göksu Deltası ve Kisecik Kanyonunda vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra doğal yaşamı korumak, orman yangınlarını önlemek ve yasaklı ormanlık alanlara izinsiz girişleri engellemek amacıyla önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi.

Özellikle nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı, ekolojik açıdan büyük öneme sahip Göksu Deltasında kaçak avcılık, yasa dışı balıkçılık ve çevreye zarar verebilecek faaliyetlerin önlenmesine yönelik denetimler yapıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin yanı sıra, nesli tehlike altında bulunan türlerin ve doğal alanların korunmasına yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.