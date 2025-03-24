Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur’da açtığı ücretsiz kurs merkeziyle YKS ve LGS hazırlığındaki öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunarken, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde de öğrencilere rehberlik ve psikolojik destek hizmeti veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur’da açtığı kurs merkeziyle eğitimde fırsat eşitliği sunarken, sınava hazırlanan yüzlerce öğrenciye de umut oluyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde öğrencilere ücretsiz olarak YKS ve LGS hazırlık desteği sunan merkez, öğrencilerin hedeflerine ve hayallerine ulaşması için eğitici, öğretici ve yol gösterici bir rehber oluyor. Yine Anamur’da bulunan MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi de kurs merkezine destekleyici bir hizmet olarak öğrencilere sınav sürecinde rehberlik hizmeti verirken, psikolojik destek de sağlıyor. Anamur’da eğitimde fırsat eşitliği sunan bu 2 merkez, gençlerin ve ailelerinin hayallerine giden yolda önemli bir destek sunuyor.

Sınavlara hazırlıkta öğrencilere tam destek

Anamur’daki kurs merkezi, deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilere güçlü bir akademik temel kazandırıyor. Verilen dersler ve yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin bilgi seviyeleri ölçülerek eksiklikleri gideriliyor. Merkezde sunulan eğitim, özellikle özel ders ve ücretli kurslara erişimi olmayan öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu fırsat, ailelerin ekonomisinde de büyük rahatlama sağlıyor. Düzenli konu anlatımları, soru çözümleri ve sınav pratiği ile desteklenen program, öğrencilerin sınavlara sistemli ve bilinçli bir şekilde hazırlanmasını sağlıyor. Böylece öğrenciler akademik gelişimlerinin yanı sıra, zaman yönetimi ve problem çözme becerilerini de geliştiriyor.

"Anamur kurs merkezi, bu yıl toplam 311 öğrenciye ücretsiz hizmet veriyor"

Anamur Kurs Merkezi Sorumlusu Melis Akdeniz, LGS’ye hazırlanan 93, YKS’ye hazırlanan 218 olmak üzere toplam 311 öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi. Akdeniz, "Ücretsiz kurs merkezimizde öğrencilerimize çeşitli etkinlikler düzenleyip, motivasyonlarını artırmayı da amaçlıyoruz. Aynı zamanda sınav başarısını artıracak yönde verdiğimiz bireysel etütlerle, öğrencilerimizi destekliyoruz. Dönem başında öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde kaynak kitaplarımızı da dağıttık" dedi.

"Anamur gibi merkeze uzak bir yere bütün hizmetlerin verilmesi çok önemli"

Çocuğu, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Anamur Şubesinde eğitim alan Şerife Taş, "Dershaneye göndermeyi düşünüyorduk ama gönderemiyorduk. Daha sonra bu kurs merkezini öğrendim. Başvuru yaptık. Kızımın biri sınava burada hazırlandı ve üniversiteyi kazandı. İkinci çocuğum buraya LGS için geliyor. İnşallah o da başarılı olacak. Bir de sınav paramızı ödediler, kızıma burs verdiler, çok memnunuz. Vahap Başkana binlerce kez teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kurs Merkezinden çocuğunun ilerleyişi ile ilgili düzenli bilgi akışı sağlandığını da ifade eden Taş, "Öğretmenler çok ilgili. Öğretmenden ziyade bir arkadaş gibi yaklaşıyorlar. Gidip onlarla rahat rahat her şeyi konuşabiliyoruz. Anamur gibi merkeze uzak bir yere bütün hizmetlerin verilmesi çok önemli" diye belirtti.

Anamur MERCİ’nin rehberlik hizmetiyle, sınav kaygısı azaltılıyor

Sınav sürecinin yalnızca akademik bir yarış olmadığı bilinciyle hareket eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur MERCİ Öğrenci Danışma Merkezi ile de öğrencilere hem rehberlik hizmeti sunuyor hem de psikolojik destek sağlıyor. Öğrencilerin sınav kaygısını yönetebilmesi, etkili ders çalışma yöntemlerini öğrenmesi ve motivasyonlarını koruması için bireysel olarak rehberlik faaliyetleri düzenleniyor. Ayrıca meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında da öğrencilere yol gösteriliyor. Sınav kaygısı dolayısıyla motivasyonu düşen, denemelerde başarı çıtası düşen öğrenciler, MERCİ’den psikolojik destek alarak süreci daha iyi yönetmeyi öğreniyor.

"Açıldığımız günden bu yana yaklaşık 100 öğrenci buradan hizmet aldı"

Anamur MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi Sorumlusu Zehra Dolek, "Merkezimizde anasınıfından üniversite düzeyine kadar öğrencilerimize, ücretsiz psikolojik destek vermekteyiz. Başta sınav kaygısı olmak üzere, kişinin akademik ve sosyal alanlarda yaşadığı problemlerde profesyonel destek sağlıyor ve yaşam kalitelerini artırıyoruz. En çok karşılaştığımız sınav kaygısı, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, davranış bozuklukları ve uyum problemleri. Bu konularda birçok öğrenciye ve birçok yaş aralığına hitap ediyoruz. Açıldığımız günden bu yana yaklaşık 100 öğrenci buradan hizmet aldı" diye konuştu.

"Rehberlik hizmetine erişimi olmayan öğrencilere, burada destek veriyoruz"

Geri dönüşlerin de çok olumlu olduğunu ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Dolek, "Özellikle kırsal kesimdeki vatandaşlarımızın, buna çok daha fazla ihtiyacı olduğunu gördük. Bazı bölgelerde öğrenci sayısının fazla olmasından dolayı, rehber öğretmene erişim sağlayamıyorlar. O yüzden öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz ve müdürlerimiz, bize bu noktada çok destek sağlıyor ve ihtiyaç duyan öğrencileri buraya yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Anamur MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi, hafta içi randevu sistemiyle sabah 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.