Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı ve İlçe Ziraat Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü Anadolu’dan Sofraya Kum Mercimeği Eleme ve Paketleme Tesisi Projesi çalışmaları başlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hayata geçirilen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Üreten Şehirler Güdümlü Destek Programı, yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. Bu programlar çerçevesinde, İnönü ilçesi için bir adım atıldı. İnönü Belediye Başkanlığı ve İlçe Ziraat Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün de destek verdiği "Anadolu’dan Sofraya Kum Mercimeği Eleme ve Paketleme Tesisi Projesi"nin hayata geçirilmesi için geçtiğimiz ay Eskişehir Valiliğinde gerçekleştirilen sözleşme sonrası İnönü belediye Başkanı Serhat Hamamcı berberinde İnönü Ziraat Odası Başkanı Abdullah Küçükçüftçi ve belediye birim amirleri ile birlikte şantiye binasının yanında bulunan tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulunuldu.

Kum mercimeği bölge genelinde önemli bir damak tadı

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından şantiye arazisinin yanın belirlenen alanda ‘Anadolu’dan Sofraya Kum Mercimeği’ projesi ile İnönü ilçesinde yetiştirilen yerel ürünlerden kum mercimeğinin üretim süreci ve üretim hızı artırılarak daha fazla alanda üretim yapılması sağlanacak.

Yapılacak tesis ile ilgili açıklama yapan İnönü belediye Başkanı Serhat Hamamcı, inceleme yapılan alanda kurulacak olan tesiste hasat sonrası yaşanan tüm zorluklar asgariye indirilerek ürünün ticari değeri artırılacak ve hayata geçirilecek olan bu modern temizleme, eleme ve paketleme tesisi ile her alanda olduğu gibi bu alanda da desteklenerek Kum mercimeğinin marka değerinin artırılması hedeflenmiş olacağını belirtti.