Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Çocuk Halk Dansları Topluluğu ve Çok Sesli Çocuk Korosu gösterisi gerçekleştirildi.

Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda gerçekleşen ve "Anadolu Çocuk Şenliği: Müzik ve Dans" etkinliği kapsamında düzenlenen gösteriye Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Şamil Erkoçak ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Atlas da katılım gösterdi.

Orkestra şefliğini ise Hasan Uğur Önlü’nün üstlendiği programda Halay, Burdur, Muğla ve Artvin yörelerine ait halk danslarının yanı sıra Zeytinyağlı Yiyemem ve Halkalı Şeker gibi geleneksel eserler seslendirilirken, Aşuk ile Maşuk oyunu geleneksel dans performansıyla sahnelendi. Gösteri sonunda Anadolu Üniversitesi İİBF Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Atlas tarafından, gösterinin hazırlanmasında emeği geçen Öğr. Gör. Ahmet Şamil Erkoçak, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Uluyol ve Hasan Uğur Önlü’ye katılım belgeleri takdim edildi.