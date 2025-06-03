Macaristan Büyükelçisi Viktor Mtis, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti. İki taraf arasında iş birliği imkanlarının değerlendirildiği ziyarette, Başkan Ünlüce Eskişehir’in çok yönlü yapısına dikkat çekerek, "Geçmişimizi koruyarak geleceğimizi şekillendiriyoruz" dedi.

Eskişehir’de çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Macaristan Büyükelçisi Viktor Mtis, Başkatibi Roland Végh ve Ticaret Ataşesi Peter Kövecsi Olah ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Eskişehir’deki öğrenci nüfusunun önemine vurgu yapan Büyükelçi Mtis, kültürlerarası iletişime büyük değer verdiklerini belirterek Eskişehir’den duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Geçmişimizi koruyarak geleceğimizi şekillendiriyoruz"

Başkan Ünlüce ise Eskişehir’in kültürel zenginlikleri, genç nüfusu ve tarım ile hayvancılıktaki güçlü konumuna dikkat çekti. Şehrin sahip olduğu imkânlarla büyükşehir standartlarında hizmet verdiğini söyleyen Başkan Ünlüce, "Eskişehir, kültürden sanata, tarım ve hayvancılıktan sanayiye kadar birçok alanda güçlü bir şehir. Bu zenginlik ve çeşitlilik, şehrimizin en büyük değerlerinden biridir. Bizler bu gücümüzün farkındayız ve her alanda daha da ilerlemek için çalışıyoruz. Eskişehir’i, hem tarihine sahip çıkan hem de yeniliklere açık, dinamik bir şehir haline getirmek için birlikte yol alıyoruz. Geçmişimizi koruyarak geleceğimizi şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.