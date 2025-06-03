Eskişehir’de sahibi huzurevinde bulunan ve yaklaşık 2 yıldır temizlenmeyen evden 2 kamyon çöp çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) gündeme getirdiği Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak’taki çöp ev için Tepebaşı Belediyesi ekipleri harekete geçti. Şu anda huzurevinde bulunan N.G. isimli 70 yaşındaki kimsesiz yaşlı kadının evinde belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucunda evden 2 kamyon çöp çıkartıldığı belirtildi. Çevreye yayılan ağır koku nedeniyle nefes almakta güçlük çeken belediye personeli ise zor anlar yaşadı.