Türk Ocakları Eskişehir Şubesi tarafından gerçekleştirilen "Türk Birliğinin Jeopolitik Önemi: Birliği Oluşturma Yolundaki Engeller ve İmkânlar" temalı XII. Gençlik Kurultayı sonuç beyannamesinde, bugün olduğu gibi gelecekte de Türk Birliğine ihtiyaç olacağı aşikârdır" diye belirtildi.

Tarih, dil, din, hukuk, iktisat, sağlık, siyaset gibi alanlarda 19 bildiri sunulan ve 5 oturum halinde gerçekleşen Prof. Dr. Oktay Berber başkanlığındaki kurultayın; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Marttin, Av. Alp Emre Varol ve Öğretmen Yüksel Kayın’dan oluşan değerlendirme heyeti, yayınlanan beyannamede şu hususların ilan edilmesine karar verdi:

"Türk Birliği, sadece tarihî bir ülkü değil, aynı zamanda bölgesel barış, ekonomik istikrar ve kültürel dayanışma için güçlü bir gelecek vizyonudur. Bu doğrultuda akademik çalışmaların artarak devam etmesi büyük önem arz etmektedir. Türk dünyasında ortak değerlerin pekiştirilmesi ancak güçlü bir zemin inşa etmekle mümkündür. Bu nedenle ortak eğitim materyalleri, öğrenci değişim programları ve dil eğitimi projeleri artırılmalıdır. Son zamanlarda yeniden gündeme gelen ortak alfabenin hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması Türk birliğinin gerçekleşmesi açısından hayati bir önem arz etmektedir. Türk devletleri arasında enerji kaynaklarının stratejik paylaşımı ve ortak yatırımlar, birliğin ekonomik temelini güçlendirecek ve geleceğine yön verecek en önemli güç niteliğindedir. Ayrıca ortak savunma politikaları ve askerî iş birlikleri, bölgesel güvenlik açısından stratejik önemdedir. Türk Devletleri Teşkilatının hukuki yapısını güçlendirmek üzere ülkeler arasında hukuk sistemlerinin uyumu sağlanmalı, bunu kolaylaştıracak ortak protokoller oluşturulmalıdır. Bugün olduğu gibi gelecekte de Türk Birliğine ihtiyaç olacağı aşikârdır. Birliğin gelecekteki devamlılığı ve gelişimi için üzerimize düşen millî sorumluluğun farkında olacak genç ve sağlıklı nesiller yetişmesi için politikalar üretilmelidir. Her yıl olduğu gibi bir sonraki Gençlik Kurultayının temasını bu vesileyle ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 2026-2035 yılları arasının "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak açıklanmasını bir fırsat olarak görüyor, Türk Ocaklarının bu konuda söyleyecek sözü olduğunu vurgulamak amacıyla 2026 yılı Mayıs veya Haziran aylarında yapılacak XIII. Gençlik Kurultayının temasının "Aile, Nüfus, Toplum ve Eğitim" olmasının heyetimizce uygun görüldüğünü, kamuoyuna saygıyla arz ederiz."