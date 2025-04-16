Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile Anadolu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübünün iş birliğinde "Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Zirvesi" düzenlenecek.

Yapay zekânın çok boyutlu yapısının farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele alınması gerektiği anlayışıyla hareket eden Anadolu Üniversitesi, bu alandaki çalışmalarının başlangıcını oluşturan bir adımla farklı alanlardan uzmanları bir araya getiriyor. Bu kapsamda yapay zekânın dijital çağda dezenformasyonla mücadeledeki rolünün yanı sıra sanat, tasarım ve eğitim gibi alanlardaki yenilikçi uygulamaların da ele alınacağı zirve, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla 21 Nisan Pazartesi günü Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda 09.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Rektör Adıgüzel: "Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Zirvesine alana ilgi duyan herkesi bekliyoruz"

Düzenlenecek Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Zirvesi ile ilgili görüşlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel şunları söyledi: "Anadolu Üniversitesi olarak 2025 yılındayapay zekâ konusunda önemli çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalardan ilki de 21 Nisan’da düzenleyecek olduğumuz Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Zirvesi olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz Yapay Zekâ Zirvesinde alanında uzman akademisyenler konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca düzenlenecek zirve, üniversitemizin tüm sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Zirvesine alana ilgi duyan herkesi bekliyoruz."

TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez’in de açılış konuşmacısı olarak yer alacağı zirvede; Keynote Speaker İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker "Yapay Zekâ Çağında İnsan Olmak: Sanattan Gerçeğe İnsan" konusunda bir konuşma gerçekleştirecek.

Zirve alandaki uzmanların sunumları ile iki oturumda gerçekleştirilecek

Zirvenin birinci oturumunda "Belirsizlikler Çağında Yapay Zekâ: Fırsatlar ve Sınamalar" konusu ele alınacak. Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu’nun üstlendiği panelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş "Türkiye’nin Dezenformasyonla Mücadele Politikaları ve Yapay Zekâ", AIPA Yapay Zekâ Politikaları Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Varan "Yapay Zekânın Dünü, Bugünü ve Yarını", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı "Yapay Zekâ Okuryazarlığı", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan "Kurumsal Kapasite Geliştirmede Yapay Zekâ Etkisi" konularındaki sunumlarını katılımcılarla paylaşacak.

"Sinema, Sanat, Tasarım ve Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları" konu başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Eriş üstlenecek. Oturumda Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Çalışkan "Film Makinesinden Yapay Zekâya: Sinemada Anlatı, Üretim ve Eğitim", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik "Makine Öğrenmesinden Üretken Yapay Zekâya: Eğitim Materyallerinde Akıllı Dönüşüm", Anadolu Üniversitesi Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge Birimi Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Emel Güler "Yapay Zekâ ile Açıköğretimin Geleceği: Fırsatlar ve Zorluklar", Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Berkem Bulut "Yapay Zekâ Destekli Grafik Tasarım Denemeleri: Midjourney" konu başlıklarında sunumlarını gerçekleştirecek.