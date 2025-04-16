Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen "Teknoloji ile Bilinçli Ebeveynlik" konulu panelde, dijital çağda çocukların karşılaştığı riskleri anlatan araştırmacı, yazar ve bilişimci Orhan Toker, "Bugün içeriklerin büyük kısmı çocukları hedef alıyor. Gelirlerin yüzde 80’i çocuklar üzerinden kazanılıyor. Bu yüzden ebeveynler neyin izlendiğini çok iyi bilmeli" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ailelere yönelik düzenlediği etkinliklerin bir yenisini Gebze’de gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen Ailem Kocaeli Buluşmalarında araştırmacı, yazar ve bilişimci Orhan Toker, "Teknoloji ile Bilinçli Ebeveynlik" başlığıyla ailelerle buluştu.

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeki programda dijital çağda çocukların karşılaştığı riskleri anlatan Toker, ekran başında geçirilen sürenin ve içeriklerin çocukların ruhsal gelişimini doğrudan etkilediğini vurguladı.

"Çocukların yanında izlediğimiz içeriklere dikkat etmeliyiz" diyen Toker, "Eğer dizi izlemek istiyorsanız, çocuğunuzu uyuttuktan sonra izleyin. Onunla birlikteyken ne izlediğinize dikkat etmek zorundasınız. Artık bir kaygı çağındayız. Çocuklar 3 yaşından itibaren şiddet, zorbalık ve korku temalı içeriklerle karşılaşıyor. Ekranda şiddet, okulda zorbalık, oyunlarda hayatta kalma teması var. Böyle bir ortamda sağlıklı düşünebilen bir çocuk yetiştirmek kolay değil" dedi.

"Gelirlerin yüzde 80’i çocuklar üzerinden kazanılıyor"

Ailelerin bilinçli tercihler yapmasının çocukların tutumlarını doğrudan etkilediğini ifade eden Toker, şiddet içeren içeriklerden uzak duran, oyun ve dizi kullanımını sınırlayan ailelerin çocuklarının daha şefkatli bireyler olduğunu söyledi. YouTube’daki içerikler hakkında da uyarılarda bulunan Toker, çocukların sıklıkla izlediği oyun videolarının çoğunun gerçek dışı olduğunu ve içerik üreticilerinin sadece izlenme uğruna sahte senaryolar kurguladığını belirtti. Orhan Toker, "Bugün içeriklerin büyük kısmı çocukları hedef alıyor. Gelirlerin yüzde 80’i çocuklar üzerinden kazanılıyor. Bu yüzden ebeveynler neyin izlendiğini çok iyi bilmeli" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda ailelerden gelen soruları da yanıtlayan Toker, dijital dünyada çocukları korumanın en etkili yolunun bilinçli ve ilgili ebeveynlik olduğunu bir kez daha vurguladı. Etkinliğe katılan ailelerin çocukları ise program süresince yalnız bırakılmadı. Çocuklar için özel olarak hazırlanan güvenli oyun alanında psikologlar ve okul öncesi öğretmenlerin eşliğinde eğlenceli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirildi.