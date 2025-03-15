Mersin’in Tarsus ilçesinde ambulans şoförünün dikkati faciayı önledi, motosikletliye çarpmamak için refüje çıktı.

Kaza, Mersin - Adana istikameti Sait Polat Bulvarındaki Musalla kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin’den Tarsus Devlet Hastanesine hasta bırakan 33 ACS 108 plakalı ambulansın sürücüsü, seyir halindeyken önüne çıkan 2 kişinin olduğu 33 NKU 48 plakalı motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırarak refüje çıktı. Ambulans sürücünün dikkatiyle kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.