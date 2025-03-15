Manisa’nın Salihli İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

İftar sonrası öğrenciler ile sohbet ederek görüş ve taleplerini dinleyen Kaymakam Ali Güldoğan, gençlerin başarılı bir gelecek inşa etmeleri için gereken tüm desteği sağlamak adına kurumlar olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Kaymakam Güldoğan, üniversiteli gençlerin Ramazan aylarını tebrik ederek, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

İftar programı, İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ile son buldu. İftara Kaymakam Ali Güldoğan’ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç ile öğrenciler katıldı.