Amasya’da zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 20 dilenci, yapılan işlemler sonrası il dışına çıkarıldı.AMASYA (İGFA) - Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonla, Hacılar Meydanı ve Akbilek Mahallesi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde vatandaşlardan para dilenen 20 kişi yakalanarak, yapılan işlemler sonrası il dışına çıkarıldı. Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; Bir ay içerisinde 20 dilencinin yakalanarak il dışına gönderildiği belirtildi.

‘İYİ NİYETİ SUİSTİMAL ETMEK İSTEYENLERE TAVİZ VERMEYECEĞİZ’

Vatandaşların iyi niyetini suistimal etmek isteyen dilencilere yönelik operasyonların devam edeceğini belirtilen Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi açıklamasında şunları kaydetti;

“Vatandaşlarımızdan para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar etmeyelim. Halkımız bu konuda hassas davranmalı ve kamu görevlilerimize yardımcı olmalıdır. Haksız kazanç sağlamaya çalıştığı tespit edilen kişilerin Zabıta Müdürlüğümüze bildirilmesini önemle rica ediyorum. Halkımızın haklarını her platformda savunmaya devam edeceğimizi buradan söylemek istiyorum” dedi.