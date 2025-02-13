Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde 2025 yılı çalışmalarına start verildi. İlkokul üçüncü sınıfta okuyan Denizli’deki tüm öğrencilerin yetenekleri bilimsel ve sportif testlerle ölçülecek.

Türk Spor tarihinin en büyük alt yapı projesi olarak görülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programında 2024-2025 Eğitim Öğretim dönemi çalışmaları Merkezefendi ilçesinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle 2018 yılında hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar yurt çapında yüz binlerce öğrenci yetenek taramalarından geçti.

Denizli’de 14 bin 798 öğrenci taramalardan geçecek

Sportif Yetenek Taraması çalışmaları Merkezefendi ilçesinde üçüncü sınıfta eğitim gören öğrencilerle Çok Amaçlı Spor Salonunda başladı. Öğrencilerin boy-kilo, esneklik, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, geriye sağlık topu atma, çabukluk-çeviklik ve 20 metre sürat koşusu gibi alanlarda yetenekleri test ediliyor.

"Spor altyapısı için çok değerli bir proje"

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin ülkemizdeki spor altyapısının sistemli ve sağlam temeller üzerinde yükselmesi için çok değerli olduğunu söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde başarıyla sürdürüldüğünü söyledi. Yetenekli öğrencilerin küçük yaşlarda keşfedilip doğru spor dallarına yönlendirilmesi olarak planlanan geniş zamanlı projede çok ciddi emekler olduğunu söyleyen İlman, ülkemizin spor altyapısı ile gelecekte Ayyıldızlı formayı taşıyacak sporcuların yetiştirileceğini sözlerine ekledi.

"Çocuklarımızın akademik başarılarının yanında sportif gelişimlerini de önemsiyoruz"

Yetenek Taraması Projesi hakkında görüşlerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, üçüncü sınıf öğrencilerinin uzman kişilerce yeteneklerinin tespiti ve aynı zamanda yetenekleri doğrultusunda doğru spor branşlarına yönlendirme çalışmalarının yapıldığını söyledi. Öğrencilerin akademik başarılarının yanısıra sportif gelişimlerini de çok önemsediklerini belirten Çalışkan, ileride uluslararası alanda Milli Formayı giyecek sporcular yetiştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.