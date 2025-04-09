Kütahya’nın Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Enerjimiz Geleceğe-Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum" isimli projenin başarıyla uygulandığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan, "Enerjimiz Geleceğe - Kodluyorum, Modellerim, Üretiyorum" isimli projenin iş birliği anlaşması çerçevesinde, Fen Bilimleri derslerinde kullanılmak üzere hazırlanan 10 deney videosu, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna yüklenerek öğrencilerin erişimine sunuldu.

Öğrenciler, bu videoları izleyerek bilimsel süreç becerilerini geliştirme fırsatı bulurken, aynı zamanda teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek deneyleri uygulamalı olarak gerçekleştirdiler.

Mustafa Kemal Ortaokulu’nda, Fen Bilimleri dersi çerçevesinde, "Maya canlı mıdır? ve canlı ise hangi sıcaklıkta yaşar?" konulu deney başarıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, farklı sıcaklıklarda maya kullanarak yaptıkları gözlemlerle bilimsel süreç becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen etkinliğin öğrencilerin Fen Bilimlerine olan ilgisini artırırken, öğrenmeyi de kalıcı hale getirdiği ifade edildi.