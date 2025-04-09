Kütahya’nın Emet Kaymakamı Furkan Seyman, 1981 yılında Van’ın Erciş ilçesinde göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Halil Akarsu’nun şehadetinin sene-i devriyesinde şehit ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyaret programına Sosyal Hizmetler Müdürü Havva Gümüş’te iştirak etti. Ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Seyman yaptığı konuşmada, "Şehidimizin şehadetinin sene-i devriyesi sebebiyle sizleri ziyaret edip hatırınızı sormak ve ihtiyacınızın olup olmadığını öğrenmek için buradayız. Siz şehit aileleri, kahraman şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Kapımız sizlere her daim açıktır" diyerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.