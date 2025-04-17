Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kursu çerçevesinde anne ve babalara yönelik bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, çocukların akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik konular ele alındı. Değerler eğitimi, etkili iletişim ve ebeveynlik becerileri gibi başlıklarla velilere önemli kazanımlar sunuldu.

Eğitim sürecine destek olmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve Şube Müdürü Uğur Alıç programı ziyaret ederek katılımcılarla birebir ilgilendi. Veliler, bu anlamlı eğitim için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ettiler.