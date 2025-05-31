Kütahya’da Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılan Giyim Üretim Teknolojisi ve İğne Oyası Kursları’nın yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Yenidoğan Mahallesi’nde gerçekleştirilen sergide, kursiyerlerin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı el işi ürünler ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Sevgi, sabır ve özenle hazırlanan eserler, kadınların üretkenliğini ve sanata olan katkısını gözler önüne serdi.

Sergiyi gezerek kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ekici, kadınların üretime ve sanata katılımının desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Ekici, kurs eğitmenleri Ayşe Teke, Melike Saka, Müzeyyen Çadır ve Pınar Demirel ile tüm kursiyerleri tebrik etti.