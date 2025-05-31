Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu karma sergisi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergi açılışına Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Eskigediz Belediye Başkanı Mustafa Kemal Arslan, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Arısoy, 26-30 Mayıs tarihleri arasındaki Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamalarının önemine değindi. Arısoy, konuşmasında, "Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde katılımı artırmayı, halkımızı bilgilendirerek teşvik etmeyi, geçmiş ile günümüzün arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Halk Eğitim Kursları bilgi ve becerilerin öğrenildiği, geleneksel el sanatlarının gelişimine katkı sağlayan, meslekte yükselmeye faydalı olan, sosyal-kültürel, spor, sanat alanındaki kurslarımızla tüm bireylerin kendilerini geliştirmeleri için merak ve istek uyandırmak temel amacımızdır" ifadelerini kullandı.

Halk eğitim kurslarının mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra, üretim yaparken aile bütçesine ekonomik katkı sağlayan bireyler yetiştirmede önemli bir rol oynadığını vurgulayan Arısoy, müdürlük bünyesinde yıl boyunca 141 kurs açıldığını ve 3560 kursiyere hizmet verildiğini belirtti.

Açılış töreninde kick-boks ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar gösterileri ilgiyle izledi. Ardından protokol üyeleri, yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin el emeği göz nuru çalışmalarının sergilendiği sergiyi gezerek yapılan eserleri yakından inceledi. Sergilenen ürünler, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.