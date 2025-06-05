Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) İş Sağlığı ve Güvenliği Programı tarafından program öğrencilerine yönelik sektör tanıtımı çerçevesinde, "Mezunlar Tecrübe Paylaşıyor-I" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak görev yapan Hisarcık MYO’dan mezun öğrenci Şevket Koca konuk konuşmacı olarak katıldı. Koca, iş hayatındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak mesleki tecrübe aktarımında bulundu.

Etkinlik, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, çalışma hayatındaki riskler, önleyici tedbirler ve güvenli çalışma ortamı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla organize edildi.

Etkinlik sonunda öğrenciler, İSG uzmanlığı hakkında merak ettikleri soruları yöneltme ve birebir bilgi alma fırsatı buldu. Katılımlarından dolayı mezun öğrenci Şevket Koca’ya, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.