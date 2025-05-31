Küyahya Fatih Ortaokulunda tarihin akışını değiştiren büyük zafer İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü, düzenlenen anlamlı bir programla anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası yapıldı. Ardından Mehteran gösterisi ve halk oyunları ekibinin renkli performanslarıyla program devam etti.

Etkinlikte "Fetih Marşı" ve "Ulubatlı Hasan" adlı şiirler öğrenciler tarafından seslendirildi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 29 Mayıs 1453’ün, genç Sultan Fatih Mehmet’in azmi ve inancıyla hayalden gerçeğe dönüştürdüğü bir tarih olduğunu, İstanbul’un Fethi’nin, sadece bir şehrin değil, aynı zamanda kalplerin fethi olduğunu, bu büyük zaferin bilim, strateji ve cesaretin zaferi olduğunu vurguladı.

Müdür Mustafa Yılmaz gençlere de seslenerek, "Sizler yarının Fatihlerisiniz. Cehaleti ve tembelliği fethetmeli, teknoloji ve bilgiyle kendi çağınızı açmalısınız. İstanbul’un Fethi’nden alınacak en büyük ders, imkansız görüneni başarma inancıdır" ifadelerini kullandı.

Programın son bölümünde sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergi alanını gezen Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve protokol üyeleri sergilenen resimler ve diğer ürünler hakkında bilgi aldılar.

Sergide Filistinli çocuklar da unutulmadı. Açlık, susuzluk ve ölümle pençeleşen çocukların içinde bulundukları zor durumu somutlaştırmak amacıyla Fatih Ortaokulu öğrencileri Filistinli çocuklara özgü kıyafetlerle ve Filistin bayraklarıyla onları temsil ettiler. Serginin bu bölümüne katılımcıların ilgisi yoğun oldu. Daha sonra misafirlere yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, protokol üyeleri, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Fatih Ortaokulu Müdürü Serdar Onur, programın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, katılımcılara teşekkür etti.