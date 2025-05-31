Kütahya’nın Tavşanlı İlçesinde Müftülüğü’e bağlı Kavaklı Amine Hatun 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun yıl sonu programı, Tavşanlı Belediye Kültür Sarayı’nda coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Minik öğrencilerin hazırladığı birbirinden renkli etkinlikler, izleyicilerden büyük beğeni ve alkış aldı.

Programa, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz ve Mehmet Ali Akar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP ilçe başkanı Kürşat Öztaş, ilçe müftüsü Mevlüt Hakan Asan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Kur’an kurslarının önemine değinerek, çocukların dini eğitim almalarının geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu vurguladı. Asan, öğrencilerin ve öğretmenlerin yıl boyunca gösterdikleri emek ve özveri için teşekkür etti.

Minik öğrenciler, program boyunca Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, skeçler ve çeşitli gösteriler sunarak yeteneklerini sergilediler. Öğrencilerin performansları, salonda duygusal ve keyifli anlar yaşattı. Özellikle miniklerin Kur’an-ı Kerim’i güzel bir şekilde okumaları ve sahnedeki özgüvenli tavırları büyük takdir topladı.

Yıl sonu programının sonunda, öğrencilere başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ardından sahnede hatıra fotoğrafı çekildi.