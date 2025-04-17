Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehirdeki birçok mahallede gerçekleştirdikleri denetimlerde, kaldırım işgali yapan esnafa uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşların gıda başta olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kez, kaldırım işgali yapan esnafa yönelik kontroller yaptı.

Çevre ve görüntü kirliliği oluşturanlara izin verilmedi

Denetimleri kapsamında ayrıca çevre ve görüntü kirliliği oluşturan esnaf ve işyeri sahiplerine de uyarılarda bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol kenarlarında yer alan gereksiz tabela ve bilgilendirme levhalarını kaldırdı.

Kaldırımların halkın ortak kullanımında olduğunu hatırlatan görevliler, vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları ve olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi.