Söğüt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde; pasta, tatlı, şekerleme gibi ürünlerin üretim ve satışını yapan iş yerleri mercek altına alındı. İşletmelerde ruhsat kontrolleri, genel temizlik durumu, hijyen kurallarına uygunluk, üretim alanlarının denetimi ile çalışan personelin kişisel bakım, hijyen belgeleri ve fiyat tarifeleri incelendi.

Yetkililer, halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.